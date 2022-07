Buio Pesto, il tour 2022 comincerà sabato 9 luglio a Villa Bombrini

Il concerto è organizzato dalla Pro Loco di Cornigliano ed è ad accesso libero e gratuito

Le date del tour sono aggiornate in tempo reale sul sito www.buiopesto.ge

Il tour terminerà il 1° ottobre con il tradizionale concerto benefico, che si terrà al Teatro Verdi di Genova (Sestri Ponente), con l’ausilio del Basili-Coro, una nuova creatura dei Buio Pesto. Una corale formata da 10 elementi (5 maschi e 5 femmine) che armonizerà, su tutte le canzoni, i celebri cori vocali della band di Bogliasco.

I Buio Pesto sono la più divertente band dialettale ligure degli ultimi 25 anni. Dal 1995 ad oggi hanno venduto 190.000 copie (Doppio Disco di Platino alla carriera), hanno eseguito quasi 1.000 concerti, per un pubblico di oltre 1.400.000 spettatori raccogliendo 300.000 euro per beneficenza.

Tutti i loro 12 album pubblicati sono stati al primo posto della classifica di vendita in Liguria e sono quarti assoluti nella storia della musica genovese. I loro 70 videoclip sono stati visualizzati in rete da oltre 2.500.000 spettatori e il sito ufficiale è stato visitato oltre 1.300.000 volte.

Sono stati anche protagonisti o co-protagonisti di 6 film e 1 telefilm, di cui 3 acquisiti da Rai Cinema e trasmessi da Rai Due, per uno dei quali (“The President’s Staff”), hanno ricevuto i complimenti del Presidente degli U.S.A., Barack Obama. Sono stati visti, ad oggi, da circa 2.600.000 spettatori.

I Buio Pesto, che attualmente sono 8 (Massimo Morini, Gianni Casella, Federica Saba, Giorgia Vassallo, Massimo Bosso , Nino Cancilla, Simone Carabba e Rossella Pipitone), sono stati gli unici artisti liguri ad esibirsi, per ben due volte, nello Stadio di Marassi di Genova. 10 i premi vinti, tra cui la Medaglia del Presidente della Repubblica, per meriti sociali. Sono stati citati in una domanda della trasmissione L’Eredità di Carlo Conti e più volte inseriti in “cruciverba” della Settimana Enigmistica.

