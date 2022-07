Musica e cabaret: da domani e per tutto luglio a Busalla tornano i Giovediamoci

Aperture straordinarie dei negozi fino a mezzanotte in occasione dei saldi, quattro serate di musica e spettacoli

Tornano anche quest’anno i Giovediamoci a Busalla, il programma di eventi che accompagna le serate estive del principale comune della Valle Scrivia nei giovedì di luglio all’insegna di musica, comicità e street food, ma anche dello shopping, per approfittare dei saldi grazie alle aperture straordinarie dei negozi fino alla mezzanotte.

Quattro gli appuntamenti – il 7, 14, 21 e 28 luglio – accomunati dalla formula che prevede, per ogni serata, l’alternanza di concerti e cabaret nelle due piazze principali del paese, entrambe affacciate sulla strada dello shopping, via Vittorio Veneto. Domani, giovedì 7 luglio, si inizia con il glam rock anni ’80 dei Fingerlips (nella foto in copertina) in piazza Macciò a partire dalle 21 e, da mezz’ora più tardi, con gli Unleaded in piazza Ferralasco. Nelle settimane successive sono attese anche le tribute band Abbatime, Tropico del Blasco e Quattro chitarre per Fabrizio De André, oltre ai comici Enzo Paci e Fabrizio Casalino.

I Giovediamoci sono organizzati da Comune di Busalla, Pro Loco e Civ Il Ninfeo.

Il programma degli spettacoli

Giovedì 7 luglio

Fingerlips, piazza Macciò ore 21

Unleaded, piazza Ferralasco ore 21,30



Giovedì 14 luglio

Abbatime, piazza Macciò ore 21

Tropico del Blasco, piazza Ferralasco ore 21,30

Giovedì 21 luglio

Le Quattro chitarre per Fabrizio De André, piazza Macciò ore 21

Enzo Paci, piazza Ferralasco ore 21,30

Giovedì 28 luglio

Country Fever, piazza Macciò ore 21

Fabrizio Casalino, piazza Ferralasco ore 21,3

