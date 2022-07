Basko regala alla città un concerto di Al Bano nella sede di Cornigliano

Due serate gratuite di spettacolo (solo una a Genova), musica e divertimento, aperte a tutti fino a esaurimento posti. L’appuntamento genovese sarà il 14 luglio nell’area esterna del supermercato di Cornigliano, in via Bertolotti. Il secondo a Romito Magra con Anna Tatangelo



«Due grandi cantanti porteranno la loro musica e i loro grandi successi in due spettacoli dal vivo, abbracciando il calore del pubblico in concerti che saranno tenuti all’esterno dei Supermercati Basko – dicono alla catena di supermercati genovese -. Al Bano artista di fama internazionale, dalla carriera pluripremiata e autore di canzoni note e cantate in tutto il mondo, 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝟭𝟰 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗕𝗮𝘀𝗸𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗿𝗻𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬. A partire dal pomeriggio verrà allestito il 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 con musica, giochi e animazioni per i più piccoli, degustazioni gratuite e distribuzione di gadget. Raccomandiamo di raggiungere il concerto con mezzi pubblici».

Qui il link con tutte le info

Il secondo appuntamento è fissato per il 𝟮𝟴 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗶𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗴𝗿𝗮, 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗧𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼: vincitrice di San Remo giovani nel 2002, 8 album all’attivo con 4 milioni di copie vendute.

Evento gratuito fino ad esaurimento posti.

Per poter accedere all’area del concerto è necessario recarsi ai varchi per ottenere il braccialetto “pass” d’ingresso.

Inizio concerto ore 21:00.

Apertura Village ore 16:00 con musica, giochi, animazione e degustazioni gratuite.

