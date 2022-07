È morto lo scooterista di 62 anni caduto in autostrada A7

L’uomo era rimasto vittima di un incidente autonomo, cioè che non aveva visto il coinvolgimento di altri mezzi. Si chimava Alessandro Romano

Secondo decesso per incidente stradale in un solo giorno. Dopo l’anziana di Nervi è deceduto al San Martino anche il 62enne di Marassi caduto in A7 tra i caselli di Genova Bolzaneto e Genova Ovest. Anche in questo caso le condizioni del ferito, soccorso dal 118, intubato e trasportato al San Martino, sono apparse subito gravissime e dopo qualche ora in ospedale l’uomo è morto.

Il tratto autostradale era rimasto chiuso per diverse ore per i soccorsi e per i rilievi della Polizia Stradale e riaperto solo alle 16 di ieri.

