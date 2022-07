Albaro, albero si abbatte sulla carreggiata e danneggia veicoli in sosta

È successo stamattina verso le 6:40. Disagi per la viabilità in via Francesco Pozzo

Un albero si è abbattuto, questa mattina, in via Francesco Pozzo, ad Albaro, Il tronco e i rami sono finiti su alcuni veicoli in sosta, danneggiandoli.

Sul posto ci sono gli agenti della Polizia locale dell’Unità territoriale Levante per evitare pericoli alla viabilità. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

