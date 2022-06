Incidente auto-moto in via Sturla, soccorso centauro di 21 anni

Il giovane, a bordo di un Ktm Junkers, si è scontrato con una Seat ed è stato sbalzato dalla moto. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Pubblica Assistenza Nerviese che, dopo il primo soccorso, lo ha trasportato al San Martino con traumi agli arti e trauma cranico

Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al triage del pronto soccorso è stato catalogato in codice giallo.

Sul posto è arrivata la Polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

