Covid, in Liguria 1.860 casi in 24 ore. Quasi 15mila persone in isolamento domiciliare

L’ondata di virus estiva continua a crescere, ma per fortuna oggi non si registrano decessi e calano, anche se di poco (-2), gli ospedalizzati. Per la Fondazione Gimbe in liguria nella settimana tra il 22 e il 28 giugno si è registrato un aumento dei casi pari al 39,5%

Su 8.148 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1.860 quelli positivo, con un tasso di positività del 22,8%, più bassa di quella nazionale che è pari al 28,1%. I nuovi casi a Genova e area metropolitana sono stati 893.

Secondo la Fondazione Gimbe, che elabora dati del ministero della Salute, in Liguria sono percentualmente di più, rispetto al dato nazionale, i posti letto occupati in area medica da pazienti covid positivi mentre più bassa è la percentuale delle persone in terapia intensiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...