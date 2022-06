Traghetti, si ferma la Moby Dada. Partenza rimandata a domani per i passeggeri

Pensavano di salpare questa sera per Bastia, ma la nave non si è mossa, pare per un guasto. I viaggiatori sono stati informati che potranno partire per la Corsica solo domani e con un altro traghetto

Stasera, infatti, la Moby Dada resta ormeggiata a Ponte Assereto, unico traghetto attualmente in porto. Le navi ro ro che fanno la spola tra le isole, infatti, usano quasi sempre la notte per navigare, in modo da concentrare sbarchi e imbarchi nelle ore diurne.

Per i molti che avevano deciso di partire oggi per cominciare le ferie nell’isola francese nel periodo estivo meno caro è un brutto avvio delle vacanze: perderanno un’intera giornata.

