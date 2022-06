Meteo Arpal: soleggiato con addensamenti pomeridiani sui rilievi e nubi basse sulla costa la sera

Previsione per mercoledì 29 giugno 2022

Residua instabilità su estremo Levante nella notte con possibili rovesci anche temporaleschi in esaurimento in mattinata. Soleggiato altrove con addensamenti pomeridiani sui rilievi, tendenza a formazione di nubi basse sulla costa dal pomeriggio-sera

Temperature: in ulteriore calo, specie le minime. A Genova tra 22 e 29 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: in prevalenza deboli o moderati meridionali, locali rinforzi sui rilievi

Mare: mosso, localmente poco mosso al mattino su Centro-Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – bassa probabilità di temporali forti.

Previsione per giovedì 30 giugno 2022

Nubi irregolari al mattino su Centro-Ponente per un flusso umido meridionale nei bassi strati, in progressivo diradamento nel corso della giornata. Soleggiato altrove con velature in arrivo da Ponente in serata

Temperature: stazionarie o in lieve aumento

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati in rotazione ciclonica, in calo dal pomeriggio con brezze

Mare: mosso in calo a poco mosso a partire da Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

