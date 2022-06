Boem, il 2 e 3 luglio a Bogliasco spiaggia e molo si trasformano in palchi sul mare

Bogliasco Estate Musica, per due giorni, dalle 19 a mezzanotte, festa sul mare a ingresso gratuito tra molo, spiaggia e luoghi del paese

Sabato e domenica, 2 e 3 luglio, a Bogliasco si svolge la prima edizione di BOEM, Bogliasco Estate Musica, un festival con musica originale sul mare a ingresso gratuito, tra il molo e la spiaggia e gli scorci del paese che si trasformano in location per concerti. Sempre sul mare, ci saranno diversi punti ristoro per poter mangiare e bere, oltre alle prove gratuite di sup e kayak. Gli orari per le due giornate sono dalle 19 a mezzanotte.

L’obiettivo è quello di poter godere e vivere la musica come un piacere, in un luogo magico, pensato per i giovani e non solo. Un festival “boutique” che si distingue per intimità e senso di comunità.

Due i palchi: il palco principale si troverà sul molo Sbolgi, il secondo palco sulla spiaggia

Il programma musicale

Sabato 2 Luglio – Palco principale: Mille Punti, Cuomo Ulloa, Le Feste Antonacci; Palco sulla spiaggia: Losi, Boccanegra.

Domenica 3 Luglio – Palco principale: Ginevra Nervi, Planet Opal, Lowtopic; Palco sulla spiaggia: Alberto Ansaldo Dj Set, Huidobro.

Boem è un evento organizzato e promosso dal Comune di Bogliasco con la consulenza tecnica e artistica di Alberto Ansaldo, Francesco Bacci e Filippo Cuomo Ulloa. Il festival è realizzato con la collaborazione di Corochinato, Camugin, L’Approdo, Duferco Energia, Gecar. Grazie a Roofless per le prove gratuite di sup e kajak.

Mi piace: Mi piace Caricamento...