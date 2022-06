Tdn di nuovo occupato, notte insonne per gli abitanti a causa della musica ad alto volume

Alle 2 raffica di telefonate alla centrale operativa della Polizia locale da parte dei cittadini disperati perché, come accadeva prima dello sgombero, il baccano prodotto dal centro sociale Terra di Nessuno in via Bartolomeo Bianco gli impediva di dormire

La nuova occupazione ha generato un’ondata di proteste da parte dei residenti di Oregina e del Lagaccio perché ieri sera la musica ha tenuto di nuovo svegli tutti.

La Polizia locale, a seguito della segnalazione, ha verificato l’occupazione e l’ha segnalata alla Questura per competenza.

