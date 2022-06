Cattedrale con schermo pubblicitario, la protesta di un lettore. Voi cosa ne pensate?

Schermi così si vedono da tempo sui palazzi in ristrutturazione delle grandi città. Si tratta soprattutto di edifici relativamente recenti, non certo di architetture antiche. La pubblicità permette ai proprietari dell’edificio di abbattere le spese.

Lo schermo nel cuore della città antica, a nostro parere, è un pugno nello stomaco, esattamente come il nostro lettore ce l’ha segnalato. Ma non pretendiamo di avere la verità in tasca. Voi cosa ne pensate?

Prima di decidere guardate le foto sotto.

