Una bimba suona il piano nella sala d’aspetto del Gaslini. Il video diventa virale

La piccola si è trovata nella sala d’aspetto padiglione 16, all’ingresso dell’ospedale, dove c’è il pianoforte e ha cominciato a suonare. La mamma dice che suona da pochissimo tempo: diventerà una grande artista

L’ospedale ha pubblicato il video della piccina, rigorosamente di spalle, con il permesso della mamma. La piccina non è ricoverata. Era nell’ospedale per un day hospital o per una visita. Quando, stamattina, ha visto il pianoforte, a disposizione di tutti e donato all’ospedale da Msc ed Ecoart, ha voluto suonarlo e dalle sue mani è uscita una magia che ha rischiarato la mattinata uggiosa

Il Gaslini ha pubblicato il video sulla propria pagina e in un’ora lo hanno visto già oltre 2.500 persone.

Questa la didascalia scritta del social media manager dell’ospedale pediatrico: «Un’uggiosa mattina di giugno, nella sala d’aspetto di un ospedale pediatrico affacciato sul mare, due manine incontrarono un pianoforte ».

