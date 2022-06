Treni, ora Genova-Roma in meno di 4 ore

Da Genova a Firenze in 2 ore e 36 minuti grazie a Frecciargento

Ridotti i tempi di viaggio tra Genova e Roma che scendono sotto le quattro ore, meno di tre la percorrenza tra Genova e Firenze. Dal capoluogo ligure si raggiunge quello toscano in 2 ore e 36 minuti e la Capitale in 3 ore e 56.

Una revisione degli orari ha permesso a due collegamenti Frecciargento tra Genova, Firenze e Roma e viceversa di velocizzare i tempi di percorrenza rispetto al precedente orario invernale aggiungendosi al primo e all’ultimo collegamento Frecciargento della giornata che collegano Genova a Roma in meno di 4 ore e gli altri 18 collegamenti diretti tra Intercity e Frecce.

Si tratta del Frecciargento 8551 che taglia i tempi di viaggio di 20 minuti partendo da Genova Brignole alle ore 7.28 (Principe 7.20), con fermate a Rapallo, La Spezia, Pisa e Firenze Campo Marte (ore 10.04) e arrivo a Roma Tiburtina alle ore 11.24 (Roma Termini 11.32).

Il collegamento di ritorno, Frecciargento8556, riduce i tempi di 15 minuti con partenza dalla capitale alle ore 16.20, fermate a Firenze Campo Marte (ore 17.44), Pisa, La Spezia, Rapallo e arrivo a Genova Brignole alle 20.23 (Genova P. Principe ore 20.32).

Il Frecciargento offre 489 posti distribuiti sulle nove carrozze di cui tre di prima classe dove viene offerto un welcome drink. Su tutte le carrozze è disponibile la rete WI-FI per connettersi ad internet (nei limiti della copertura esterna dell’operatore telefonico) ed accedere al Portale FRECCE con ampia offerta di intrattenimento tra cui, cinema, musica, Edicola Digitale, news e informazioni di viaggio aggiornate in tempo reale.

