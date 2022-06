Maddalena, ancora violenza. Una persona fermata dalla Polizia locale. È emergenza sicurezza

Ancora una volta sono intervenuti gli agenti del nucleo Centro Storico della Pl che ormai sembrano uno dei pochi presidi a difesa dei cittadini mentre la situazione precipita di giorno in giorno

Stavolta è stata la colluttazione tra due persone, con lancio di bottiglie, urla e strepiti, a rompere il silenzio della città vecchia. Erano le 22:35. I due si sono affrontati nel bel mezzo della strada dove ormai ogni giorno (soprattutto ogni notte) si verificano episodi di intemperanza se non addirittura di violenza tra i frequentatori.

Una pattuglia in zona ha sentito il baccano e si è precipitata, chiedendo l’ausilio dei colleghi perché nella via, soprattutto d’estate, la sera si concentra un gran numero di persone all’aperto per sfuggire al caldo delle case. Molti gli ubriachi e in una situazione del genere non si sa mai quel che può succedere.

Gli agenti sono riusciti a fermare uno dei due contundenti e nessuno di loro è rimasto ferito. Non è scontato.

I residenti sono prigionieri della “fauna” che si concentra nella strada di pomeriggio e, soprattutto, di sera nella via parallela a via Garibaldi. La situazione è ormai di vera emergenza.

