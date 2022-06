Un fine settimana in cui Genova riscopre il ruolo da protagonista dei film polizieschi degli anni ’60 e ’70. Ospiti della VI edizione dell’iniziativa saranno il regista Sergio Martino e l’attore e stuntman Massimo Vanni

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia sabato 18 e domenica 19 giugno torna a Villa Bombrini “Genova Calibro 9: il poliziesco sotto la lanterna”

L’immaginario del poliziesco all’italiana, che gli appassionati hanno ribattezzato “poliziottesco”, sarà alò centro delle due giornate curate dal direttore artistico della rassegna Ugo Nuzzo, assieme a Roberto Scarcella e Mirco Credito, con registi, storici e giornalisti del settore. Gli spazi esterni di Villa Bombrini, in via Ludovico Muratori 5 a Cornigliano, accoglieranno anche le indimenticabili “Giuliette” verdi della Polizia protagoniste degli spericolati inseguimenti di quelle pellicole. La manifestazione nasce per raccontare il capoluogo ligure, il suo spaccato culturale, politico e di costume a cavallo tra gli anni ’60 e gli anni ’70.

L’evento è gratuito, così come la disponibilità di parcheggio.



La rassegna ha il patrocinio del Comune di Genova

Mi piace: Mi piace Caricamento...