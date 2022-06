Attenzione: questi volantini sono stati affissi a Cornigliano. Abbiamo verificato e sono completamente falsi

Non è nemmeno il primo di aprile e la chiusura delle urne per le elezioni comunali dovrebbe aver archiviato, almeno per un po’, ogni campagna “contro“, comprese quelle condotte con argomentazioni non realistiche. Eppure qualche buontempone ha attaccato in diverse vie di Cornigliano questo cartello, completamente falso.

