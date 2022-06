Prorogato fino al 10 luglio l’acquisto del trimestrale estivo per viaggiare su tutta la rete Amt

Vale per la rete urbana e provinciale ad è a prezzo scontato: 100 euro contro i 75 mensili (225 euro per 3 mesi). Vale anche per la tratta urbana ferroviaria da Nervi a Vesima, per la Navebus, la ferrovia Genova Casella, il servizio dell’area provinciale

Visto il successo registrato dalla nuova proposta di AMT, la possibilità di acquistare l’abbonamento trimestrale estivo è stata prorogata fino al 10 luglio. La formula Fai Tris al prezzo speciale di 100 euro, consente un notevole risparmio rispetto all’equivalente acquisto di tre abbonamenti mensili integrati (urbano, provinciale e FGC) da 75 euro.

Il trimestrale si può acquistare online sul sito www.amt.genova.it e presso tutte le biglietterie AMT urbane e provinciali; una volta acquistato viene caricato sulla card CityPass. Il cliente può scegliere il giorno di decorrenza dell’abbonamento, entro il 10 luglio 2022, e il titolo di viaggio varrà per i successivi 90 giorni.

La tariffa estiva si può utilizzare su tutta la rete urbana AMT, compreso il servizio Navebus, sulla tratta urbana Trenitalia (da Nervi a Voltri, compresa Vesima, e da Acquasanta a Pontedecimo), sulla ferrovia Genova – Casella e su tutta la rete provinciale AMT. Un modo nuovo e conveniente per scoprire il territorio dell’area metropolitana: dalle località delle Riviere alle bellezze di Genova e il suo suggestivo entroterra, come recita la campagna promozionale che accompagna il lancio di Fai Tris, presente su tutti i mezzi AMT.

Tutte le informazioni sul trimestrale si possono consultare sul sito www.amt.genova.it direttamente dall’homepage, cliccando sul bottone dedicato, oppure dalla sezione Biglietti e Abbonamenti/Acquisto online e via SMS.

