Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio sterpaglie in via Mogadiscio. Sull’incendio, vicino alle case, stanno operando due squadre dei Vigili del fuoco appoggiate da altrettante autobotti, i volontari ed in arrivo ci sono i mezzi aerei. A coordinare il tutto si DOS, direttore operazioni di spegnimento.

[Sotto: foto e video]

Questo video, invece, gira in rete

