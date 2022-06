Riaperta l’A10 dopo la chiusura notturna per un albero caduto. Oggi bollino rosso per il rientro

Il tronco è caduto verso le 22 di ieri sera nel tratto tra Arenzano e Varazze a causa di una frana sul lato della carreggiata. L’intervento dei Vigili del fuoco per rimuoverlo è durato fino alle 3. L’autostrada è stata prima completamente chiusa, poi è stato messo in atto uno scambio di carreggiata, appunto fino alle 3

[sotto: le previsioni del traffico per la giornata]

Per oggi si prevede il rientro dei vacanzieri del ponte del 2 giugno. La situazione più difficile è prevista in A7, con bollino rosso tra le 16 e le 19 in entrambe le direzioni, Dalle 10 bollino giallo su tutte le autostrade: A7, A10, A12, A26

