Festa della Repubblica: alle 22 “Canzoni d’Italia”, musica e fuochi d’artificio a De Ferrari

Omaggio alla tradizione musicale genovese. La serata partirà con un omaggio alla grande tradizione genovese, con medley di “Il pescatore” di Fabrizio De Andrè, “La mia banda suona il rock” di Ivano Fossati, “Sapore di sale” di Gino Paoli e “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, grandi successi che hanno fatto grande la scuola musicale della città

Domani, giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, alle 22 in piazza De Ferrari al via lo spettacolo “Canzoni d’Italia”: luci, musica e fuochi d’artificio dal Palazzo di Regione Liguria.

Lo spettacolo proseguirà con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, un brano per decennio dagli anni ’50 ad oggi. Sulla facciata del palazzo, in videomapping, immagini evocative e parti del testo delle canzoni, per far cantare la piazza. Ai presenti verranno distribuiti i testi delle canzoni. Non mancherà, ovviamente, l’inno d’Italia.

Sempre domani, a partire dalle 9, torna a Genova “Palazzi Svelati”, l’apertura straordinaria dei palazzi istituzionali, tra cui quello della Regione Liguria.

«Tornare a festeggiare in piazza una ricorrenza così importante come il 2 giugno, Festa della Repubblica – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – è un grande segnale di rinascita e ripartenza dopo due anni duri e complessi come quelli che abbiamo appena passato, ed è bello farlo attraverso le canzoni che, dagli anni 50’, hanno scandito la nostra storia e celebrando la grande tradizione della canzone e del cantautorato genovese, un vero pilastro culturale per questa terra. Siamo felici poi di poter tornare ad aprire al pubblico i palazzi istituzionali. Le splendide sale di quello di Regione Liguria sono arricchite da uno spettacolare quadro di Rubens, mai esposto al pubblico: una ragione in più per decidere di visitarlo».

.«I Palazzi si svelano intrecciando arte e cultura in una giornata dal grande valore come la festa della Repubblica. Un momento di grande valore artistico che esalta la fruizione della cultura tramite i protagonisti dell’arte che hanno fatto grande Genova – aggiunge l’assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo -. Ma la cultura passa anche attraverso la grande musica che, in occasione di questo 2 giugno, avrà un suo momento significativo. I fuochi d’artificio non solo andranno a ritmo delle canzoni più note che hanno fatto la storia della musica, ma inizieranno con un grande tributo ai cantautori e cantanti genovesi. Un omaggio a Genova, culla del cantautorato, alla musica italiana, che saprà coinvolgere tutte le generazioni in un canto collettivo proprio come un grande inno».

Il dipinto “La carità di Rodolfo I d’Asburgo” sarà esposto negli spazi di rappresentanza dell’Ufficio del Presidente della Regione. Si tratta di un’opera monumentale, 184 centimetri per 271, frutto della collaborazione di Rubens, che realizza le figure, con l’anversano Jan Wildens, esperto paesaggista anch’egli attivo a Genova.

Palazzi svelati

I palazzi svelati di questa edizione sono 24: Palazzo Doria Spinola – Prefettura Palazzo della Città Metropolitana, Palazzo della Regione Liguria, Palazzo Tursi – Comune di Genova, Palazzo Tobia Pallavicino – Camera di Commercio, Palazzo della Borsa, Palazzo De Gaetani – Banca d’Italia, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Palazzo dell’Università, Palazzo Lomellini Patrone – Comando Militare Esercito “Liguria”, Palazzo San Giorgio – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Loggia dei Mercanti, Museo del Risorgimento – Istituto Mazziniano, Sala Operativa della Protezione Civile – Regione Liguria, Avvocatura Distrettuale dello Stato, Palazzo della Questura, Palazzo degli Uffici Finanziari – Agenzia delle Entrate, INAIL – Direzione regionale Liguria, Istituto Idrografico della Marina, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Comando dei Vigili del Fuoco, Casa Circondariale Genova Marassi, Casa Circondariale Genova Pontedecimo, Caserma “Forte San Giuliano” – Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Caserma “San Giorgio” – Comando Regionale della Guardia di Finanza.

Maggiori dettagli, orari e prenotazioni su https://www.lamialiguria.it/it/component/content/article/439-evento/7237-palazzisvelati.html?Itemid=437.

