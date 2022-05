Ceranesi, cade dalla bici facendo downhill. Soccorso in codice rosso

L’uomo, un quarantacinquenne, stava praticando il particolare stile di mountain biking che viene effettuato su terreni ripidi e sconnessi spesso caratterizzati da salti, cadute, pietraie e altri ostacoli quando è caduto. È stato portato al San Martino a bordo di un elicottero Vvf

L’elisoccorso inviato dal 118, col personale sanitario a bordo, è intervenuto questa mattona nella zona di San Bernardo, nel comune di Ceranesi, dove ci sono molti sentieri apprezzati dagli appassionati di downhill. Per motivi che non sono ancora stati accertati è caduto malamente e si è provocato ferite di una certa gravità.

Per velocizzare il trasporto in ospedale e raggiungere in breve tempo l’uomo il 117 ha deciso di inviare l’elicottero che ha a lungo volteggiato sulle teste dei residenti della zona che si sono chiesti che stesse accadendo.

In copertina: foto d’archivio

