Tursi, 400mila euro per interventi urgenti e straordinari sui versanti di frana per eventi alluvionali

Gli interventi, previsti per il 2022, rientrano nell’Accordo quadro frane 2021-2023 e comprendono opere di manutenzione straordinaria nel territorio e di competenza comunale

Approvati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, gli interventi urgenti, per 400.000 euro, di manutenzione straordinaria dei versanti che presentano frane dovute a eventi alluvionali.

Gli interventi hanno l’obiettivo di stabilizzare e mettere in sicurezza alcune frane localizzate con lavori di sistemazione dei versanti interessati, opere di difesa delle sponde dei torrenti, controllo dell’erosione, drenaggio superficiale, canalizzazioni di acque bianche, retature chiodate di pareti in roccia, realizzazione di paramassi, consolidamento con pali, micropali e tiranti e di strutture leggere e a basso impatto ambientale.

Gli interventi saranno realizzati con materiali di ingegneria naturalistica con terre armate, gabbioni, palificate in legname, canalette per la regimazione delle acque, recupero di materiale lapideo e, localmente, di opere strutturali tradizionali come cordoli su micropali.



In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...