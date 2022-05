Taxi e Ncc, Rixi: «Legge delega inutile, completiamo la riforma del settore»

Il deputato, componente della Commissione trasporti e leader ligure della Lega ha incontrato al Circolo Tassisti di Genova i rappresentanti della categoria

«Giù le mani dal trasporto pubblico non di linea. Su questa linea, al Circolo dei Tassisti di Genova abbiamo incontrato i rappresentanti della categoria. Al centro della discussione l’articolo 8 del ddl Concorrenza, all’esame della Camera dopo la decisione del governo di “spacchettare” il provvedimento» dice Edoardo Rixi, componente Commissione trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture insieme a Elena Maccanti, capogruppo in Commissione trasporti.

«La posizione della Lega è chiara – proseguono i deputati in una nota e sarà quella che porteremo ai tavoli di maggioranza e governo: completiamo la riforma del settore avviata appena 3 anni fa con la legge 12 ed emaniamo i decreti attuativi su piattaforme tecnologiche, registro delle imprese e foglio di servizio elettronico. Una legge delega (senza passare dal Parlamento) è inutile, dannosa e allungherebbe i tempi. Consapevoli che è fondamentale tutelare il modello di Tpl non di linea fondato su decine di migliaia di piccole imprese artigiane e su un tessuto cooperativo di grande valore, che non può essere distrutto nel nome del “Ce lo dice l’Europa” (che neanche ce lo dice, peraltro), né per l’interesse economico di multinazionali e dintorni. Bisogna crederci e noi ci crediamo».

