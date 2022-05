Da ieri in funzione il nuovo impianto di illuminazione di via Gualco a Struppa

L’impianto è costituito da 37 punti luce, di cui 36 su pali, centri luminosi della potenza di 51 watt ciascuno, oltre 1 km di cavo steso: queste le caratteristiche tecniche dell’importante intervento, che restituisce fruibilità e sicurezza all’area urbana interessata

Da ieri sera è attivo il nuovo impianto di illuminazione di via Gualco, a Struppa, realizzato dal Settore Impianti di A.S.Ter.



Per il Ceo di A.S.Ter. Antonello Guiducci «si tratta di un importante, ulteriore tassello per la vivibilità del quartiere. Investire sulla nuova illuminazione significa infatti investire sulla riqualificazione, sugli arredi urbani e sulla sicurezza. Un percorso che seguiamo in stretta sinergia con la civica amministrazione». «Consegniamo al quartiere un impianto di ultima generazione – aggiunge Sergio Manenti, a capo del Settore Impianti di A.S.Ter – Un passo decisivo per consolidare il percorso virtuoso in materia di efficienza energetica».

Presenti all’accensione, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Pietro Piciocchi , Roberto D’Avolio, presidente del Municipio IV Val Bisagno e i vertici aziendali di A.S.Ter. Spa.

