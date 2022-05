Bar “La Movida”, chiuso da Polizia locale e Asl3 per la presenza di scarafaggi

Durante i controlli del fine settimana messi in atto dal nucleo Commercio del reparto Sicurezza Urbana verificate anche le condizioni di altri due locali della zona dello vita notturna del centro storico. Uno in regola e uno sanzionato per quasi 2400 euro per irregolarità amministrative e di adeguamento a leggi e regolamenti comunali come l’obbligo per le nuove aperture in zona di proporre specialità gastronomiche liguri e di altre regioni italiane

I problemi più consistenti sono stati constatati, però, nel bar “La Movida” di via San Donato dove le condizioni igieniche generali dei locali erano scarsissime in quanto è stata riscontrata la presenza di numerosi animali infestanti. Gli scarafaggi sono stati rinvenuti in diversi punti del locale fra cui area bar, servizio igienico e deposito. Il piano di autocontrollo non era presente in loco. Asl3 e Polizia locale hanno deciso l’immediata chiusura fino al ripristino delle condizioni igieniche necessarie.

Da parte della Polizia commerciale del reparto Sicurezza urbana è stata si accertata anche l’inosservanza delle prescrizioni in licenza (sanzione di 1.032 euro) in quanto la raccolta differenziata veniva effettuata in area di somministrazione e in meno di 5 metri quadrati e per l’assenza di area espositiva per eventi.

