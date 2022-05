Il rogo aveva interessati la copertura è un paio di condizionatori. Spento dai Vvf

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco, del distaccamento Mario Meloncelli, sono intervenuti in via Lungobisagno Dalmazia, per una fuoriuscita di fumo dal tetto di una palazzina.

I Vigili del fuoco, grazie all’uso dell’autoscala, hanno raggiunto il tetto e hanno estinto l’incendio che aveva interessato la copertura impermeabilizzata con guaina e un paio di condizionatori. Nessun evacuato nè ferito.

