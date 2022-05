Raffica di incidenti, servizio Amt in difficoltà. La linea 1 deviata sulla Guido Rossa per incidente in via Cornigliano

Altri incidenti che incidono sulla viabilità e sul trasporto pubblico in via Sant’Alberto e a Dinegro

A causa di un incidente in via Cornigliano (che è a una sola corsia), il percorso dei bus della linea che dall’estremo ponente raggiunge Caricamento è stato spostato sulla strada Guido Rossa. A questo incidente se ne sono aggiunti altri a Sestri Ponente e a San Teodoro, dove un’auto è andata in fiamme in piazza Dinegro. Una giornata d’inferno per il trasporto pubblico alle prese con col Giro d’Italia, ma anche con tanti sinistri in giro per la città.

