Il senzatetto è stato ferito da un altro uomo in coda con un piccolo coltello e ha riportato ferite alla schiena e a un braccio

È successo ieri presso la chiesa di Sant’Agata, in via Moresco, a Marassi. L’uomo ferito è stato soccorso con ambulanza e automedica inviate dal 118 e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono accorse le volanti. La Polizia indaga per individuare il responsabile.

