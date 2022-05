Code “di giornata” sulle autostrade, la situazione più difficile in A26 per lavori e per un incidente

Problemi anche in A7 e A10 per cantieri e traffico intenso. Sulla Genova-Gravellona Toce code in entrambi i sensi. Molti i camion incolonnati

La situazione alle 9:50

A7: coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori; coda tra Busalla e Genova Bolzaneto per lavori.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A26: coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori più coda di 2 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia sempre per lavori. Ai problemi legati ai cantieri si unisce quello determinato da un incidente con coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

