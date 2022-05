Incidente in galleria in A12, autostrada bloccata per un’ora e mezza. Ora 7 km di coda in A26 e su A7 a A10

L’incidente in A12 è avvenuto alle 5:30 e il blocco si è protratto fino alle 7. Un ferito (un ragazzo di 28 anni) soccorso dal 118 in codice rosso per dinamica e trasportato al San Martino. Un’auto sarebbe andata a collidere col furgone usato per ritirare i birilli di un cantiere in smaltellamento.

Sul posto, la galleria Monte Castelletto, sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche la Polstrada e i Vigili del fuoco. rea di cantiere. Sul posto oltre alla polizia stradale anche i vigili del fuoco e il personale sanitario.

La situazione

A7: coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto per lavori. In A10 traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. In A26 coda di 7 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori, coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per incidente, coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per Ripristino incidente, coda di 1 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.

