Shel Shapiro torna al Teatro Govi. Concerti nel fine settimana

Venerdì 20 e sabato 21 maggio alle ore 21:00 Shel Shapiro torna in concerto al Teatro Govi con Quasi una Leggenda: un disco che nasce a distanza di 14 anni dal suo ultimo album da solista, senza dimenticare la collaborazione con Maurizio Vandelli nel 2018

“Quasi una leggenda” non è solo un album musicale. È anche un libro in cui l’arte di Shel Shapiro incontra quella del fotografo Guido Harari. Insieme, formano una vera “opera d’arte”.

Si tratta di un album di 12 brani e mezzo completamente inediti che segue i successi di “Non dipende da Dio” e “La leggenda dell’amore eterno” (oltre 200K visualizzazioni YT in un mese) che ne hanno anticipato l’uscita.

Il progetto è stato realizzato in oltre un anno e mezzo di lavoro e ha coinvolto un intero team di professionisti che ha collaborato con il grande artista considerato precursore della musica “rock” in Italia come leader del gruppo “The Rokes” e interprete di brani diventati evergreen della musica leggera italiana come “Che colpa abbiamo noi”, “Bisogna saper perdere” e “È la pioggia che va”.

Il disco è contenuto in una elegante confezione composta di un libro di grande formato (22,3 x 22,3) e di 72 pagine, con fotografie scattate dal grande fotografo Guido Harari.

Il Teatro Rina e Gilberto Govi si trova in via P.Pastorino 23r a Genova Bolzaneto

Biglietti da 30 a 50 euro disponibili sul sito www.teatrogovi.com

Info e prenotazioni

Tel. 010 740 4707

E-mail biglietteria@teatrogovi.it

Orari di biglietteria:

c/o la sede di Bolzaneto: Via P.Pastorino 23 r il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

c/o la sede YeaWea Musical & Dance Academy in via Urbano Rela 7R a Sampierdarena, aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 22

