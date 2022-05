“Approdo Sicuro”, apre il primo centro ligure contro le discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere

Martedì 17 maggio 2022, dalle ore 17:00 presso la sede Arcigay in via del Lagaccio 92R a Genova, sarà inaugurato il primo Centro ligure contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere sostenuto dal finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)

Il finanziamento costituisce la prima risposta concreta dello Stato Italiano alla necessità di affrontare con aiuti reali le persone LGBTI+, all’interno di un ampio panorama che tocca tutte le regioni del nostro Paese.

All’inaugurazione interverranno le realtà costituenti la neonata rete di servizi, costituita da AIED Genova, Anlaids Liguria, Il Cerchio delle Relazioni, CIPM Liguria, Centro per Non Subire Violenza Onlus (da U.D.I.), Arcigay Imperia, Arcigay Savona, UIL Liguria, Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus (Ceis Genova), La Casa nel Parco ETS, Centro Studi Medì.

Il Centro è una struttura che, a titolo gratuito, garantisce alle persone LGBTI+ un’adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale alle vittime di discriminazione o violenza in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. Sono quindi comprese le persone allontanate da casa, le vittime di violenza familiare ed in generale le persone LGBTI+, compresi migranti LGBTI+, in stato di vulnerabilità, con il preciso obiettivo di realizzare specifici percorsi per il loro inserimento sociale e lavorativo, indipendentemente dal luogo di residenza.

La sede di Arcigay, ente capofila del progetto e sede del Centro, è raggiungibile da tutto il territorio regionale grazie alla vicinanza alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe e rappresenta per questo il punto di convergenza della rete regionale delle realtà aderenti: Arcigay Imperia e Arcigay Savona sono le antenne sul territorio in grado di intercettare le richieste al di fuori del territorio metropolitano genovese.

La regionalità del progetto è resa fondamentale dal rilevante divario fra la situazione che vivono le persone LGBTI+ nel capoluogo dalla situazione di chi vive in territori di provincia. Le caratteristiche del territorio ligure creano infatti situazioni profondamente differenti, che vedono generalmente una grande difficoltà da parte di chi vive fuori dalla Città di Genova.

Il Centro Approdo Sicuro è aperto da martedì 26 aprile 2022 nella sede di Arcigay in via del Lagaccio 92R a Genova con i seguenti orari: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; i pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

