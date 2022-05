Via Berghini, i Rotary regalano un concerto agli anziani della casa di riposo

Si sono esibiti i maestri Stefania Morselli (al flauto) del Teatro Carlo Felice, Alberto Negroni (all’oboe) del teatro del Maggio Fiorentino e Annalisa De Santis (all’arpa) dell’Orchestra del Festival Pucciniano di Torre del Lago.

«La musica, da sempre veicolo di pace, fratellanza, gioia, espressa dai musicisti a chi li ascolta è entrata oggi nella Struttura Joy srl per far rivivere ai nostri cari anziani emozioni e sentimenti che non potevano provare se non a distanza» dicono al club Rotary.

