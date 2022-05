È stato fermato da un equipaggio del nucleo Radiomobile dei Carabinieri. L’arma è stata sequestrata

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 30 enne. L’uomo, fermato alla guida del proprio veicolo per un controllo e sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di una spada katana, poi sequestrata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...