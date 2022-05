Bar pagato troppo, la Corte dei Conti condanna l’ex arcivescovo Bagnasco e il Cda del Galliera

Oltre all’ex presidente della Conferenza episcopale italiana (che dovrà versare oltre 6 mila euro), che all’epoca era presidente dell’ente ospedaliero, sono stati condannati a pagare per danni erariali anche il direttore generale dell’ospedale Adriano Lagostena (8.700 euro), l’ex prefetto Giuseppe Romano (oltre 10mila euro), il ceo Rina Ugo Salerno (9.500 euro), l’allora ad di Ansaldo e presidente Confindustria Giuseppe Zampini (oltre 9.100 euro). La somma totale è di 99.800 euro più interessi di rivalutazione

Due le delibere del Cda del Galliera nel mirino, una del 2015 e una del 2017. Erano state votate entrambe all’unanimità. La richiesta era di far pagare ai componenti del Cda quasi 160mila euro più interessi per danno erariale per colpa grave a causa del sovrapprezzo pagato dall’ente per l’acquisto del bar il cui spazio serve per il progetto del Nuovo Galliera e per il mancato incasso determinato dal comodato d’uso gratuito dopo la vendita concesso al titolare del locale di via Vannucci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...