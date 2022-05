Due giorni di accesso gratuito alla mostra “La Forma della Meraviglia” per i Rolli Days

L’esposizione genovese legata a quella romana allestita alle Scuderie del Quirinale, Superbarocco, sabato 14 e domenica 15 maggio, in occasione del 30° anniversario della riapertura di Palazzo Ducale e dei Rolli Days 2022 dedicati al Barocco, sarà a ingresso gratuito

La mostra celebra quella straordinaria stagione artistica, a cavallo tra 1600 e 1750, in cui il concorso di celebri artisti stranieri come Rubens, Van Dyck, Puget e brillanti talenti locali come Bernardo Strozzi, Valerio Castello e Gregorio De Ferrari valse a dar vita a un’espressione del Barocco quanto mai dinamica, esuberante e innovativa.

Una campionatura esauriente di opere dei maestri genovesi che più hanno connotato gli sviluppi dell’arte della Superba. Grazie a una selezione rigorosa, di solo una o due opere particolarmente emblematiche per ogni singolo artista, è possibile seguire passo passo le tappe di un percorso che partendo dal ruolo chiave svolto all’inizio del Seicento da Giovan Battista Paggi, si chiude a metà Settecento con l’esperienza visionaria di Alessandro Magnasco.

Potendo contare sui grandi spazi espositivi offerti da Palazzo Ducale, la scelta delle opere ha voluto privilegiare dipinti di grande formato – qualche pala d’altare, ma soprattutto grandi “quadri da stanza” di soggetto sacro o profano – in qualche caso inediti, e in diversi casi mai presentati a Genova.

Alla preponderante sequenza di dipinti su tela si affianca una piccola ma straordinaria serie di sculture – sia in marmo che in legno – dei più affermati maestri, perché possa essere esemplificata la forte sinergia che, soprattutto dopo la metà del Seicento, coinvolge negli atelier genovesi pittura e scultura.

Ad alcuni pittori e scultori è dedicata una serie di iniziative genovesi che, unite sotto il titolo I Protagonisti e allestite in contemporanea alla mostra di Palazzo Ducale in diversi musei e residenze cittadine, focalizzano con un taglio monografico l’attenzione su singole personalità artistiche.

La mostra è promossa e organizzata da Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

A cura di Jonathan Bober, Piero Boccardo e Franco Boggero

Biglietti

13€ intero

11€ ridotto, consulta qui l’elenco delle riduzioni

9€ ridotto speciale per i possessori della Membership Card Ducale+

5€ giovani fino a 27 anni compiuti, il martedì (festivi esclusi)

5€ bambini dai 6 ai 14 anni, gratuito per i bambini fino a 6 anni non compiuti

Vieni da fuori Genova? Consulta qui l’elenco degli hotel amici di Palazzo Ducale

Gruppi 11€ + 1,50€ di prevendita, prenotazione obbligatoria.

Numero massimo di partecipanti 25 persone, gratuità per 1 accompagnatore per gruppo. Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@palazzoducale.genova.it

Gruppi scuola 5€ – prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni scuole: 0108171604 – prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it

Per informazioni: didattica@palazzoducale.genova.it

Dal 1° maggio per accedere alla mostra è raccomandata la mascherina chirurgica

Mi piace: Mi piace Caricamento...