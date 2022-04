Festa dei lavoratori, per il 1º maggio biglietto a 15 euro per gli over 60

«Grazie per una vita di lavoro – dicono gli organizzatori -. A tutti gli over 60 Euroflora offre un biglietto speciale per la giornata del 1° maggio, Festa del lavoro». Il biglietto scontato per domani si potrà acquistare anche oggi

A partire da oggi, sabato 30 aprile, fino a domani acquista il biglietto on line a 15 euro su www.euroflora.genova.it o direttamente nelle biglietterie di Genova Nervi. Valido solo per la giornata del 1° maggio.

Euroflora 2022 è:

La dodicesima edizione delle floralies italiane nate a Genova nel 1966 e riconosciute da AIPH, da quest’anno gemellata con le Floralies di Nantes. E’ in programma fino a domenica 8 maggio nei Parchi di Nervi, un complesso ottocentesco di oltre 8 ettari di giardini e di tre Musei, Wolfsoniana, Galleria d’Arte Moderna e Raccolte Frugone – che ospitano composizioni floreali ispirate alle opere esposte. Stupisce con le sue grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi spazi ovali che si combinano con le suggestive visuali dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie e produzioni di eccellenza. Ospita numerosi eventi collaterali, dando spazio a musica, natura ed arte in un contesto raffinato. Attenta alla sostenibilità e all’ambiente è infatti raggiungibile esclusivamente con i mezzi di trasporto pubblico, con l’impegno inoltre di ridurre per quanto più possibile l’utilizzo di plastica negli allestimenti e nella ristorazione.

La rassegna, alla quale sono abbinati 256 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della bellezza degli insiemi in esposizione, ha una capienza giornaliera prefissata per garantire una visita accurata e in sicurezza.

Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it

