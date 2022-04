Yuliia, Anastasiia e Anna, fuggite da Kiev, ospitate dalla scuola di recitacione del Teatro Nazionale

La Scuola di Recitazione “Mariangela Melato” del Teatro Nazionale accoglie tre giovani studentesse di teatro ucraine fuggite da Kiev studiavano all’Accademia Karpenko di Kiev, un polo universitario nazionale specializzato in arti dello spettacolo

Si chiamano Yuliia, Anastasiia e Anna, hanno diciannove anni e prima dell’inizio della guerra studiavano all’Accademia Karpenko di Kiev, un polo universitario nazionale specializzato in arti dello spettacolo. Sono arrivate in Italia grazie all’impegno di Matteo Spiazzi, attore e regista veronese che si trovava a Kiev al momento dello scoppio della guerra e che una volta in Italia, ha dato vita al progetto Stage4Ukraine, cercando la collaborazione della Caritas e delle principali Scuole di Recitazione italiane, con l’obiettivo di permettere agli allievi dell’Accademia Karpenko di proseguire il proprio percorso di studi.

«Abbiamo accettato con gioia di prendere parte al progetto Stage4Ukraine, siamo felici di potere dare un nostro contributo accogliendo Yuliia, Anastasiia e Anna alla nostra Scuola di Recitazione – dichiara Davide Livermore -. Con tutto ciò che sta succedendo ovviamente è una goccia nel mare, ma è pur sempre un segnale di speranza. Un ringraziamento va a Antonella Riboldi Brunamonti, membro dell’Assemblea del Teatro, da sempre particolarmente attiva nel volontariato e che in questi mesi si è adoperata per accogliere diversi rifugiati dall’Ucraina attraverso una rete di famiglie e che adesso si sta occupando della sistemazione a Genova delle tre ragazze».

Anastasiia, Anna e Yuliia, che stanno iniziando a studiare l’italiano, seguiranno i corsi insieme agli allievi del primo anno, partecipando in particolare modo alle lezioni pratiche di recitazione, danza, canto, e nelle prossime settimane saranno coinvolte in progetti specifici.

«Sarà uno scambio di esperienze fecondo anche per noi» afferma Elisabetta Pozzi, direttrice didattica della Scuola di Recitazione “Mariangela Melato”. «Il teatro per sua natura è aperto, inclusivo e in continua trasformazione».

Insieme al Teatro Nazionale di Genova, ad oggi aderiscono all’iniziativa promossa da Matteo Spiazzi l’Accademia Teatrale Veneta, la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine e da Milano la Civica “Paolo Grassi” e l’Accademia del Piccolo Teatro.

Le attività della Scuola di Recitazione “Mariangela Melato” del Teatro Nazionale di Genova, la cui frequenza è gratuita, sono sostenute da Ministero della Cultura, Comune di Genova e dalla Regione Liguria con un contributo dedicato. Dall’Anno Accademico 2021/22 la Scuola si avvale anche di una convenzione con l’Università degli Studi di Genova. Info teatronazionalegenova.it

