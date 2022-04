Blackout a raffica nel ponente, la denuncia di un abitante

Per due giorni di fila strade al buio a Voltri nella notte appena trascorsa e in quella precedente. Un analogo problema si era manifestato qualche giorno fa. Il nostro lettore: «Pericoli per la circolazione, in special modo per i pedoni»

«Vorrei portare alla vostra attenzione quanto accaduto nelle ultime due notti a Voltri con l’illuminazione pubblica – ci scrive Stefano Brugo -. Mi riferisco alla zona di via Lemerle e via D’Albertis, sicuramente il problema è però più esteso. L’illuminazione pubblica ha iniziato a dare problemi dopo il transito del corteo commemorativo della Liberazione, la sera del 24 aprile. Stasera, nel momento in cui scrivo (erano circa le 23 n. d. r.), il problema non risulta ancora risolto e diverse vie sono al buio, con conseguenti pericoli per la circolazione stradale, in particolare dei pedoni».

«Allego due foto di una delle vie interessate, e una panoramica del quartiere, significativamente più buio del solito. Il guasto è stato in entrambi i casi segnalato al numero di emergenza della Polizia Locale 0105570, in entrambi i casi l’agente si è mostrato molto gentile e ha raccolto la segnalazione. Sarebbe il caso che City Green Light desse qualche spiegazione, è abbastanza grave che un guasto del genere si ripeta apparentemente identico per due sere consecutive».

Lo stesso problema si era verificato nei giorni scorsi, ma in quel caso era stato risolto con tempestività. Il ripetersi frequente del problema, a Voltri come in altri quartieri cittadini, come Carignano, rappresenta sicuramente un problema per la circolazione, ma anche per la sicurezza.

