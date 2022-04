Ventenne accoltellato durante una rissa, grave al San Martino. È in stato di arresto

Al regolamento di conti, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella zona del terminal traghetti, avrebbe partecipato una ventina di giovani

Il ventenne sarebbe stato colpito con un coltello al torace, riportando gravi conseguenze. È stato soccorso dal 118 e trasportato al San Martino dove è stato ricoverato in Rianimazione. Non sarebbe, però, in pericolo di vita. In qualità di partecipante allo scontro, è stato messo in stato di arresto.

Avrebbe avuto la peggio nel corso di una rissa a cui avrebbe partecipato una ventina di suoi connazionali, albanesi. Cinque sono stati arrestati dalla Polizia che è intervenuta e ora indaga sulla violenta zuffa anche grazie alle immagini delle telecamere.

