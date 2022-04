Incidente nella notte, motociclista trentenne intubato e trasportato in codice rosso al San Martino

In via Milano pedone investito da una moto soccorso in codice di media gravità e trasportato anche lui al San Martino. Altri due soccorsi per trauma cranico in codice di media gravità in via XII Ottobre e in via Casoni e trasportati al Galliera

Entrambi gli incidenti sono avvenuti attorno all’una di stanotte. In via Trento ad Albaro un giovane di trent’anni ha perso il controllo del motociclo che stava conducendo ed è andato a sbattere contro le auto in sosta. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Soccorso dal 118 con ambulanza e auto medica, è stato intubato per essere trasportato al San Martino in codice rosso.

Ambulanza e auto medica anche in via Milano dove un pedone, anche lui trentenne, è stato travolto da un motociclo. Soccorso in codice rosso per dinamica, le sue condizioni si sono poi rivelate meno gravi: è stato trasportato in codice di media gravitò all’ospedale San Martino.

Altre due persone sono state soccorse nella notte, entrambe per trauma cranico, una in via XII Ottobre all’una e mezza, l’altra in via Casoni poco prima delle 4. Entrambe sono state trasportate in codice di media gravità al Galliera.

