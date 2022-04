Depositi chimici, oggi la manifestazione contro in attesa dell’audizione alla Camera

Parte alle 17:30, a Sampierdarena ,la manifestazione con corteo con il seguente itinerario: piazza Barabino, via Buranello, via Sampierdarena, Lungomare Canepa, via Molteni e piazza Vittorio Veneto

Manifestazione sui depositi chimici in vista dell’audizione del Municipio e delle organizzazioni Sindacali del porto di Genova in seduta di commissione trasporti della Camera dei Deputati.

«La grande partecipazione alla manifestazione di oggi darà ancora più forza al Municipio ed alle Rappresentanze dei lavoratori portuali, di CGIL, CISL e Uil, in vista della seduta del 26 aprile p.v. quando la commissione Trasporti della Camera dei Deputati audirá le parti sociali interessate – dice il presidente della commissione municipale Seconda del Municipio Centro Ovest -. Fiero per aver contribuito da subito ad aver fatto allargare l’ascolto dei territori, che in un primo momento vedeva l’audizione solo del Presidente di Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, anche al Municipio Centro Ovest e Sindacati in rappresentanza dei Cittadini e dei lavoratori, grato quindi per l’accoglimento delle richieste di audizione inviate. Un metodo di partecipazione, lontano dalla logica dell’uomo solo al comando, che io stesso ho sempre adottato nella commissione Municipale che presiedo e nella quale abbiano audito appunto i Cittadini, gli stessi​ Sindacati del porto, i Comitati, le Associazioni e con loro si è costruito il documento contro l’insediamento dei depositi Chimici a Ponte Somalia, deliberato poi a maggioranza in Consiglio Municipale​ (astenuta la Lega assenti alla votazione gli altri gruppi del centrodestra) ed Inviato ad ogni organo competente,​ compresa la stessa commissione trasporti,​ della​ Camera che martedì 26 aprile ci audirá»

