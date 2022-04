Ruba uno smartphone da Mediaworld alla Fiumara. Arrestato dalla Polizia

Pregiudicato per reati analoghi, ha aperto la scatola di plexiglass in cui era contenuto il cellulare (uno dei meno cari, tra l’altro) ed è uscito facendo suonare le barriere, dove è stato fermato

La Polizia di Stato ha arrestato un 40enne nella flagranza del reato di tentato furto aggravato.

Intervenuti presso il negozio “Mediaworld” del centro commerciale “La Fiumara” a seguito di una chiamata per un furto, i poliziotti dell’U.P.G.S.P. hanno accertato che nello zaino del 40enne era occultato un telefono cellulare appena rubato.

L’uomo con un berretto da baseball con visiera abbassata e mascherina, atti a travisare il volto, era stato visto dall’addetto alla sicurezza armeggiare intorno ad un blister contenente un telefono e poi uscire dal negozio facendo suonare le barriere antitaccheggio. È stato accompagnato in ufficio in attesa della Polizia che ha accertato il furto dello smartphone del valore di 299euro.

L’uomo con parecchie condanne per reati contro il patrimonio sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo.

