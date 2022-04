La donna è stata issata col verricello sull’elicottero dei Vigili del Fuoco

A causa di una caduta con sospetta frattura ad una caviglia, una signora è stata soccorsa a Punta Manara, Sestri Levante, dal personale VF di Chiavari e dal Soccorso Alpino. Impossibilitata a camminare, si è optato per richiedere in appoggio l’elicottero VF Drago che ha issata l’infortunata a bordo col verricello per il trasporto in ospedale.

