La tenerezza dell’età in una foto: due anziani in altalena a San Bernardino

L’immagine risale al 14 aprile scorso ed è stata scattata da Guido Ramos. È lui a citare una frase di una canzone di Guccini, “Il vecchio e il bambino”. L’immagine racconta di una coppia di anziani che va a turno sull’altalena godendo di qualche momento spensierato. Nonni che tornano bambini

I vecchi subiscon le ingiurie degli anni,

Non sanno distinguere il vero dai sogni,

I vecchi non sanno, nel loro pensiero,

Distinguer nei sogni il falso dal vero

Una bella mattinata di sole e l’area verde di San Bernardino a Genova, una delle città più anziane del mondo: una coppia di anziani si alterna sull’altalena in assenza di bambini che la usino. Prima sale lui e lei lo spinge. Poi tocca a lei dondolarsi, ma lui, che sta in piedi con il bastone, non ce la fa a spingerla e la guarda con tenerezza.

Un momento intimo, di delicatezza e amore che supera ogni stagione della vita.

