Incidente in A12: una persona ferita e 4 km di coda

È successo intorno alle 18:30. Una persona è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale San Martino in codice di media gravità. Code anche in A7. Primi arrivi dei vacanzieri del fine settimana lungo di Pasqua. Oggi, a metà mattinata, i posteggi dell’Acquario erano già pieni

La coda si è sviluppata tra il Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est. Il traffico continua a essere sostenuto per i primi arrivi per il fine settimana lungo di Pasqua.

Alle 19:50 si registrano anche code, oltre che in A12, in A7 tra bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e bivio A7/A12 Genova-Livorno e coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

L’arrivo dei vacanzieri del primo ponte di primavera è consistente sulle riviere, ma anche in città, dove oggi, a metà mattinata, erano già esauriti i posteggi vicino all’Acquario e per l’accesso alla struttura c’erano tanti turisti in fila.



