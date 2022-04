Incidente a Pieve Ligure, si blocca tutta l’Aurelia. 8 km di coda in A12

Sono in atto i soccorsi. Per ora abbiamo notizia di due feriti, soccorsi dal 118 in codice rosso per dinamica ma già derubricati in codice di media gravità. I feriti sono stati trasportati al San Martino dalla Croce Rossa di Sori e dalla Croce Verde di Bogliasco

Un incidente si è verificato stamattina, verso le 9:40, a Pieve Ligure, all’altezza di un attraversamento pedonale. Sono partiti i soccorsi inviati dal 118. I codici rossi per dinamica, per fortuna, sono stati derubricati uno in codice giallo e l’altro in codice verde. Intanto la coda da Genova arriva oltre il ponte di Bogliasco. La strada è bloccata proprio per garantire i soccorsi. In coda anche mezzi Amt del servizio provinciale.

In Aurelia sono in fila tutti i mezzi usciti dall’autostrada o mai entrati per la segnalazione ai caselli di una coda di 8 km tra Genova est e Recco, in direzione della Spezia, per lavori.

