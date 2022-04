Luisi ha il covid, rimandato il concerto con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice

Ciclo Bruckner, rimandato a data da destinarsi il concerto di venerdì 15 aprile 2022, ore 20.00 con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Fabio Luisi

«Nella mattinata odierna, nell’imminenza dell’inizio delle prove del concerto sinfonico di venerdì 15 aprile 2022, Ciclo Bruckner, purtroppo, il M° Fabio Luisi è risultato positivo al test per la diagnosi della malattia da virus Covid-19 e pertanto, con suo “grande dispiacere” e vivo rammarico del Teatro, ha comunicato al Teatro Carlo Felice la cancellazione del concerto – recita una nota del Teatro stesso -. Il Ciclo Bruckner è un progetto sinfonico pluriennale volto all’esecuzione integrale della monumentale opera del compositore post-romantico austriaco fortemente voluto dalla Direzione della Fondazione Teatro Carlo Felice assieme Fabio Luisi, suo direttore onorario. Pertanto, la Direzione del Teatro Carlo Felice ha deciso di rinviare il concerto in data da destinarsi».

I detentori dell’abbonamento ai Concerti del Teatro Carlo Felice o dell’abbonamento Opera e Concerti gennaio-giugno 2022 e quanti hanno già acquistato un biglietto per l’evento potranno scegliere se partecipare all’esecuzione del concerto, in data da definirsi o richiedere il rimborso del proprio titolo di ingresso. Le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre i 10 gg dalla data dell’evento, di persona alla Biglietteria del Teatro negli orari di apertura, tramite consegna del modulo di richiesta rimborso (scaricabile dal sito del Teatro, alla pagine dell’evento e disponibile in biglietteria), con indicazione del proprio IBAN, o via email, inviando il modulo di rimborso, con indicazione del proprio IBAN, unitamente a una copia digitale leggibile del proprio biglietto. I bonifici di rimborso saranno eseguiti entro il 10 maggio 2022.

Il Teatro «rivolge al maestro Fabio Luisi i migliori auguri di pronta guarigione».

