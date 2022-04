Via Pieragostini, auto cappotta e coinvolge altri due mezzi. Cinque feriti

È successo nella notte. Uno dei feriti è stato trasportato al Villa Scassi, gli altri al San Martino

Cinque feriti di media gravità: è il risultato di un incidente avvenuto in via Pieragostini poco prima dell’una e mezza di stanotte. Una delle auto si è cappottata, ma i veicoli coinvolti sono, in totale, tre.

Sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dal 118 che hanno trasportato cinque persone al pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente sarà ricostruita dalla Polizia locale che ha effettuato i rilievi sul posto.

